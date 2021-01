Tanken in Duitsland? Let op, medisch mondmasker verplicht

Beter filter

‘Dagelijkse maskers’ beschermen vooral de omgeving, maar niet de drager zelf, zo is de redenering van de Duitse overheden. De zogenoemde chirurgische maskers (met de EN 14683-norm of maskers van de KN95 / N95- of FFP2-norm) filteren beter en hebben een hoger beschermend effect. Al wordt er ook een slag om de arm gehouden; garantie dat met een medisch mondmasker het virus wordt buitengehouden, is er niet.

150 euro boete

De verplichting van een medisch mondmasker geldt vanaf maandag 25 januari tot minstens 14 februari, in winkels, apotheken, benzinestations, banken, medische praktijken en vergelijkbare medische voorzieningen. Ook in het openbaar vervoer en tijdens kerkdiensten zijn ze verplicht. Wie zich niet aan de regel houdt, kan een boete van 150 euro tegemoet zien.



Voor kinderen jonger dan 14 jaar is het medische mondmasker niet verplicht; voor hen volstaat een ‘alledaags masker’.



Hoewel het niet verboden is om de grens over te gaan, is het nadrukkelijke verzoek van onder meer het crisisteam in Kreis Borken om dat toch vooral niet te doen, als het niet nodig is.