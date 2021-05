‘Te snelle’ Grolsch struikelt over naam van nieuw biertje

ENSCHEDE - De nieuwe IPA Hoop van Grolsch komt er niet. Problemen over de naam dwingen tot het schrappen van dit speciaalbier. Hoop is als naam al vastgelegd door de gelijknamige brouwer in Zaandijk. Er is echter al een oplossing in het dreigende conflict. De brouwerijen gaan nu samen een nieuw bier maken voor later dit jaar.

Nu de samenleving langzaam uit de coronacrisis kruipt wilde Koninklijke Grolsch dat markeren met het uitbrengen van vier nieuwe bieren: Hoop, Geloof, Liefde en Geluk. Hoop zou volgens de plannen vanaf 10 mei in de winkels komen te liggen. Maar de in 2016 opgerichte brouwerij Hoop uit Zaandijk heeft die naam destijds exclusief vastgelegd. Ze maakten bezwaar tegen de naam.

Over het hoofd gezien

Grolsch is schuldbewust en heeft het niet op een juridische strijd laten uitkomen. „In al het enthousiasme over het vierluik hebben we over het hoofd gezien dat de brouwerij uit Zaandijk ’Hoop’ merkrechtelijk had vastgelegd”, aldus Ard Bossema, Directeur Marketing & Strategy. Een week nadat de Zaandijkers protesteerden zaten de biermakers om tafel om ‘dit netelige issue’ uit de wereld te krijgen. Bossema: „Het was ons direct duidelijk dat we hier te snel hadden gehandeld. We hebben daarom contact opgenomen om te zien hoe we hier samen uit konden komen. Na een goed gesprek hebben we een gezamenlijk plan gemaakt.”

Nieuwe smaak nog geheim

Er komt dus een ‘collaboration brew, van de twee bedrijven samen. Wanneer dat uitkomt is nog onbekend. In elk geval in de tweede helft van dit jaar als een Limited Edition, aldus de verklaring van Grolsch. Het zal hoe dan ook Hoop uit stralen en recht doen aan de kwaliteit van beide bedrijven. De Grolsch IPA Hoop had tonen van gember en lindebloesem. Hoe de nieuwe smaak van de twee brouwers wordt is nog geheim.

Quote Samen bier maken is onze variant van de vredespijp Steven Cleen, Brouwerij Hoop

Brouwerij Hoop is tevreden met de uitkomst van dit conflict. „In ons hart willen we allemaal hetzelfde, alleen de schaal van de twee brouwerijen is anders”, zegt. Steven de Cleen van deze Brouwerij. „Samen bier maken is onze variant van de vredespijp. Daar kunnen veel bedrijven en politici wat van leren. Natuurlijk waren we aanvankelijk onaangenaam verrast, wij doen er immers alles aan om ons merk te laten groeien. Maar je moet verder en Grolsch is binnen de groep grote bierbrouwers wel een sympathiek en eigenzinnig merk. Vanuit die gedachte kunnen we ons uitleven. De bierliefhebber wordt er beter van.”

Onder de indruk

Volgens Bossema maakte ‘Zaandijk’ meteen een goede indruk. „Los van deze goede uitkomst kan ik niet anders zeggen dat ik onder de indruk was. Zowel van de bieren als het design. Hierdoor werden we nog enthousiaster over het idee om in dit geval te werken aan een gezamenlijk bier. We hebben met Grolsch de laatste 3 jaar meer dan 16 nieuwe speciaal bieren geïntroduceerd. Dit past goed in onze strategie. En wie weet wat hier weer op volgt?”

Eerder kwam Grolsch zelf als ‘slachtoffer’ terecht in een fel juridisch gevecht met Lidl over merkenrecht. De supermarktketen kwam met een pilsje Kordaat op de markt. Volgens de Twentse brouwer leek dat te veel op haar Kornuit. De twee hebben bijna twee jaar lang hierover bij de rechter gestreden. Eind vorig jaar is er uiteindelijk een deal gesloten. De bijzonderheden daarvan zijn nooit bekend gemaakt.