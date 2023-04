Team VV Haaksbergen uit competitie gehaald na ‘vermeend’ wangedrag tijdens wedstrijd

Eindelijk een luisterend oor voor uitvinder Jannink(88) en zijn warmteop­slag: ‘Heel blij dat ze komen praten’

Een verheugde Engelbert Jannink gaat volgende week in gesprek met de gemeente Haaksbergen en woningcorporatie Domijn over zijn zelfbedachte ondergrondse warmtesysteem. Inzet: bekijken of de CO2-neutrale vinding van de Haaksbergenaar breed toepasbaar is bij woningen binnen de gemeentegrenzen. „Ik ben hier blij mee.”