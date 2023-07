Technisch directeur Arnold Bruggink te gast in speciale aflevering podcast: ‘De beste mensen uit de regio moeten bij FC Twente werken’

Broekheur­ne kan aan de slag met de toekomst, maar moet met het zonneveld nog even wachten

Twee jaar heeft Broekheurne gepraat over wat ze wil met natuur, water, bedrijven en energie in het gebied. Een immens zonnepark is een van de wensen. Dat blijft overeind, ook al is onduidelijk of de provincie dat straks nog wel toestaat.