Tentoonstelling Kunst boven het vriespunt houdt bezoekers in Enschede warm tijdens energiecrisis

ENSCHEDE - Van keramiek tot beeldende kunst. Tot begin maart is in het pand van Robson ‘Kunst boven het vriespunt’ te zien, gevarieerde werken van verschillende lokale kunstenaars. Mede-initiator Mikos Teuben hoopt op een breder publiek. „Het lijkt ons mooi meer mensen in aanraking te laten komen met kunst.”

Op zaterdag 4 maart werd in Enschede feestelijk de tentoonstelling geopend. Een groot succes volgens Teuben. „Het was een feestelijke aangelegenheid met livemuziek van de band No Pressure. We kunnen tevreden zijn over het aantal bezoekers. Het was echt ontzettend druk. Er waren wel honderd mensen. Dat was mooi om te zien.”

Een thema met een humoristische ondertoon

Het thema van de tentoonstelling is niet zonder reden gekozen. „Doordat de prijzen omhoog gingen zoals elektra en gas was het erg koud in het pand. Er is binnen weinig goede isolatie. Dit zorgde ervoor dat de kunstenaars vaak niet in het atelier te vinden waren. Noodgedwongen werkten ze thuis. Gelukkig is de situatie nu wat beter. Om deze reden is te titel van de tentoonstelling gekozen”, aldus Teuben. „De titel van de tentoonstelling is humoristisch bedoeld omdat iedereen momenteel worstelt met de hoge energieprijzen en de temperatuur binnen maar net boven het vriespunt komt.‘’

Positieve reacties

Er is veel verschillende kunst te zien. „Het werk dat nu tentoongesteld is laat een grote verscheidenheid aan kunst zien van conceptuele kunst, keramiek en fotografie tot mode en schilderkunst.” Volgens Teuben wordt de tentoonstelling ook goed ontvangen door het publiek. De reacties zijn positief en de bezoekers zijn erg verrast over wat ze te zien krijgen.

Het Robson en de kunstenaars proberen met ‘Kunst boven het vriespunt’ ook een breder publiek aan te trekken. „Wij proberen om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Naast het atelier dient het Robson ook als wijkgebouw en stemlokaal. Er is recent een leuke nieuwe wijk om ons heen gebouwd. We willen graag deze mensen in aanraking laten komen met kunst. De tentoonstelling is voor alle leeftijden, iedereen is welkom.”

De tentoonstelling is elke week te gratis te bezoeken van vrijdag tot en met zondag van 14 uur tot 17.30 uur. ‘Kunst boven het vriespunt’ is nog tot en met zondag 5 maart te zien in het Robson aan de Blekerstraat 165 in Enschede.