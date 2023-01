Terugbetaling coronasteun kan grote consequenties hebben voor Twentse bedrijven: ‘Het is voor ons erop of eronder’

Holland Casino-bezoeker wint enorm bedrag met inzet van een tientje: ‘Volgens mij heb ik de jackpot’

ENSCHEDE - Het weekend van een Holland Casino-bezoeker in Enschede kan niet meer stuk. De man zette 10 euro in bij een pokerspel, om even later de jackpot te winnen. Goed voor een indrukwekkende 122.992 euro. Zijn kalme reactie: ‘Volgens mij heb ik een jackpot’.

