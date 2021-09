Terugkeer naar CDA uitgesloten: Omtzigt gooit deur dicht in exclusief interview

Weer brandje in ‘alarmloos’ Merelhof in Enschede: vloeistof verspreid in gemeen­schap­pe­lij­ke ruimte

5 september ENSCHEDE - In appartementencomplex De Merelhof aan de Espoortstraat in Enschede is in de nacht van zaterdag op zondag een brand ontstaan in een gemeenschappelijke ruimte van het pand. De schade bleef wonderwel beperkt. De politie doet zondag verder onderzoek in het complex, vooral naar een vloeistof die over de vloer van de ruimte lijkt te zijn verspreid.