Tessa stond haar mannetje in elektronicazaak in Hengelo: ‘Voor veel mensen is dit een mannenvak’

Waar is de autochtone boom? Landschap Overijssel zoekt het uit

Van de oorspronkelijke bomen en struiken in Nederland is nog maar 3 procent over. Natuurorganisatie Landschap Overijssel wil weten wat er in de provincie nog over is na de grootschalige aanplant van uitheemse soorten als gevolg van de grondontginningen en ruilverkavelingen van de vorige eeuw. „We hebben het over ons groene erfgoed. Dat moeten we beschermen.”