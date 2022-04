Testen hoeft niet meer maar mag nog wel: coronateststraten in Twente blijven open

Het nieuwe beleid betekent het einde van de testsamenleving in Nederland. Bij een kuch of snotneus en andere coronaklachten is niet meer het dringende advies om een afspraak te maken met de GGD voor een PCR test in een van de teststraten. Het is genoeg om thuis een zelftest te doen. Als die positief is, is nog steeds het advies om in isolatie te gaan.