Tevergeefs bezwaar tegen vliegveld in Boekelo: ‘Ze hebben toch geen toestemming om boven onze grond te vliegen’

van hier Broekheur­ne ging voor de helft op in Enschede maar bestaat nog steeds: ‘Laatste station voor de grens’

Hoewel het door het oprukkende Enschede zo’n beetje is gehalveerd, bestaat het nog steeds: de buurtschap Broekheurne. Ook het gelijknamige station, tussenstop aan het kolenlijntje naar Ahaus, is er nog altijd. „Broekheurne ik neem je in gedachten mee, al word je later ook een stuk van Enschede.”