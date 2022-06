Textielstudent Tania uit Eibergen maakt fashion voor feeën en trollen

Stelling David uit Enschede verdient 6 euro te veel en loopt energietoe­slag van 800 euro mis: ‘Ik had mijn kinderen een vakantie gegund’

ENSCHEDE - Een luttele 6 euro. Zoveel verdient David uit Enschede te veel om voor de energietoeslag van 800 euro in aanmerking te komen. Wat verderop, in Lochem, zou hij het geld wel krijgen. En hij is niet de enige die onrecht ervaart. Ook Martine kan erover meepraten. „Waarom ben ik ergens anders wel arm genoeg?”

24 juni