The Sky is the Limit: festival op ’t vliegveld om het einde van corona te vieren

Waarom een festival en niet iets anders?

„We wilden graag iets groots doen om het einde van corona te vieren. Je kan een feest geven, maar omdat je lang niks mocht wilden we graag iets groters dan dat. We zijn gaan brainstormen en eigenlijk kwam toen het idee voor een festival.”

Het festival is op het vliegveld. Is daar een reden voor?

„Tijdens het brainstormen hebben we ook een thema voor het festival bedacht: ‘Sky is the Limit’. Dan is er qua locatie natuurlijk maar één optie hier in de buurt en dat is het vliegveld. Gelukkig waren ze daar heel behulpzaam.”

Hoe hebben jullie het gered met de financiën?

„Met de financiën hebben we het wel moeilijk gehad. We wilden de prijs voor de kaartjes zo laag mogelijk houden, om de drempel voor de studenten ook laag te houden. Uiteindelijk hebben we van allerlei partijen ondersteuning gekregen en daardoor kunnen we het nu wel redden.”

Waar komen de artiesten vandaan?

„We hebben gekozen voor een mix van lokaal talent en wat grotere artiesten. Veel van die lokale artiesten kennen we zelf, maar we hebben ook een soort wedstrijd gehouden. Tijdens het festival wisselen we het lokale talent ook af met de grotere artiesten.”

Alle 700 kaarten zijn verkocht. Hadden jullie dit verwacht?

„Nee, eerlijk gezegd niet. In het begin ging het heel stroef met de verkoop, verkochten we bijna niks. Toen zijn we gaan promoten en het ging steeds sneller. Voor we het wisten waren alle kaarten uitverkocht. Dat was eigenlijk wel een droom die uitkwam. Wie daarna nog kwam voor een kaartje, hebben we aangeboden te helpen als vrijwilliger. Zo zijn we aan onze vrijwilligers gekomen. Al met al gaat het beter dan we hadden kunnen dromen en we liegen als we zeggen dat er niet gespeculeerd wordt over een tweede editie.”