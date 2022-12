‘Thuiswedstrijd’ in Metropool afsluiting van bijzonder jaar voor Twentse rockband Ten Times a Million

Voor Martin was vooral dat optreden in Amsterdam speciaal. Al jarenlang is hij fan van de band. Zo’n fan, dat hij in zijn werk als brouwer voor de Enschedese brouwerij Stanislaus Brewskovitch een biertje vernoemde naar een nummer van de band, de Full Steam Spacemachine. Backstage in de Melkweg kon hij dat biertje persoonlijk aan de Zweedse rockers aanbieden. „Daarmee kwam het echt ‘full circle’ voor mij”, vertelt Martin. „Wij vernoemen onze bieren vaak naar vette rock tracks of films. Het is een steam-beer, dus Full-Steam Spacemachine was de perfecte naam. Die mannen van Royal Republic waren echt mega -blij ermee! Uiteindelijk lag ik arm-in-arm backstage met de bassist.”



Voor het optreden in Metropool van Ten Times a Million zijn nog kaarten beschikbaar via de website van Metropool, of aan de deur van het Enschedese poppodium op vrijdagavond. Het wordt een feestje, zo belooft Martin. „Zo zuur als het jaar begon met een kleine coronadepressie, zo zoet gaan we het ook afsluiten met de kers op de taart in Metropool! We zijn benieuwd wat er in 2023 gaat gebeuren.”