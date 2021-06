Tien aanhoudingen na zware mishandeling van vader en zoon bij supermarkt in Enschede

Collectie Deense ‘Van Heek’ in Enschede: ‘Dit is een groot cadeau’

11 juni Hij was de Deense Van Heek: de industrieel en kunstverzamelaar Johannes Hage (1842-1923). Vlakbij Kopenhagen stichtte hij zijn eigen museum. Vijftig werken uit zijn collectie, hoogtepunten uit de Gouden Eeuw van Denemarken, zijn nu te zien in het Rijksmuseum Twenthe. „Dit is een groot cadeau. We hoefden het alleen maar uit te pakken.”