Tien keer betaalde Ilse haar schuld en nog is het niet genoeg: ‘Er moet een grens zijn’

#hardgaan053 voor Enschedese jeugd, omdat ‘jongeren in deze crisis extra hard worden getroffen’

5 mei ENSCHEDE - #hardgaan053 is live en dat is goed nieuws voor alle Enschedese jongeren. Éindelijk is er overal in de stad weer wat te beleven: van kleding pimpen en BMX rijden tot lasergamen. Met dank aan Alifa, Sportaal en Concordia.