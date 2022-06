Toch weer een herensociëteit: politiek Enschede heeft wat om over na te denken

MEt video De dag dat heel Twente even haar naar de hemel keek: ‘En daar was hij dan, de zeppelin’

Voor wie erbij was, was het onvergetelijk. Vandaag, precies negentig jaar geleden, landde de Graf Zeppelin op Vliegveld Twente. Ooggetuigen en betrokkenen over een van de meest iconische gebeurtenissen in de geschiedenis van Twente. „De wereld is nooit meer zo optimistisch geweest als toen.”

