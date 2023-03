Toegang tot het stadserf in Enschede verwarrend? ‘De borden zijn duidelijk’, vindt de gemeente

update Kazach die onschuldi­ge vader (31) doodde in Münster, geeft zichzelf aan na klopjacht

In Münster, vlak over de grens bij Enschede, heeft een heuse klopjacht plaatsgevonden nadat een man (21) zaterdagavond een jonge vader doodstak op de kermis, in het bijzijn van zijn gezin. Yevgeni A. uit Kazachstan gaf zichzelf woensdagochtend uiteindelijk aan op het politiebureau.