Toeristen in Enschede zijn duurst uit aan belasting: 2,80 euro per nacht

Onnodig 112 bellen is ernstig, ook als je depressief en eenzaam bent, dus krijgt Enschedeër 20 uur werkstraf

Wie nodeloos 112 belt,onthoudt mensen in nood in het uiterste geval de noodzakelijke zorg en begaat een ernstig strafbaat feit. B. (48) uit Enschede deed het met kerst 2022, naar verluidt omdat hij eenzaam en depressief was. Hij kwam er maandag bij de rechtbank in Almelo af met twintig uur werkstraf.