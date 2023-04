Toernooi en veiling in Boekelo voor KiKa, het goede doel van Joris, die vecht tegen kanker

Het begon met één bolderkar: Ensche­deërs halen nu al elke maand 170 kratten boodschap­pen op tegen armoede

De Stadsbank Oost Nederland voorspelt een vloedgolf aan schulden. Het Rode Kruis opende maandag Giro 5125 om de groeiende armoede in ons land te bestrijden. In Twente heeft het Rode Kruis nu al 6000 ontbijttassen op basisscholen afgeleverd voor kinderen die anders met een lege maag zitten. „Het is te gek voor woorden.”