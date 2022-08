Tom (22) is gamer van beroep en héél succesvol: ‘In Montreal gaat het straks om miljoenen’

ENSCHEDE - Het is een nagelbijtend spannende game en het heet Rainbow Six Siege. En Enschedeër Tom Pieksma is daar toevallig heel goed in. In Berlijn won hij met zijn kersverse team Rogue van de besten van de wereld en met 200.000 dollar in de tuk komt het elitetoernooi in Montreal heel dichtbij (psst, een prijzenpot van miljoenen...)

Rainbow Six Siege, is het erg dat ik daar niks van weet?

„Ik zal het uitleggen. Je speelt in een team van vijf tegen een ander team. Het ene team valt een gebouw aan, dat door het andere wordt verdedigd. Eigenlijk is dat het, in een notendop.”

Hoe lang speel je dit al?

„Ik speel nu 4 jaar competitief, heb heel lang op het een na hoogste niveau gespeeld. Ik wilde graag hogerop, prof worden, maar dat lukte niet erg. De kans is ook heel klein dat je dat haalt, dus ben ik mij gaan focussen op mijn studie aan Saxion. Toen kreeg ik in mei bericht van Cryn uit, die ik uit het oog was verloren omdat hij al veel eerder naar het hoogste niveau kon. Hij vroeg mij in het team Rogue. Next level, een droom. We hebben een coach, er zijn mensen om ons heen die zich hier fulltime mee bezighouden, ik krijg een heel goed salaris. Ik vind het prachtig.”

En dan win je meteen van de wereldtop...

„Heel eerlijk? Ik had het niet verwacht. We zijn best een nieuw team, dit was ons eerste internationale event. De teams die meedoen, dat is de wereldtop. Hoe goed ze zijn weet je niet. En iedere game weer: oh wacht, wij zijn beter. We wonnen de play offs, en de finale in een wedstrijd van 5,5 uur op het allerlaatste moment. Nu is de kans groot dat we volgend jaar naar Montreal gaan voor het Six Invitational, hét elitetoernooi. Zeg maar 99,9 procent zeker dat we gaan.”

Jullie hebben 200.000 dollar aan prijzengeld!

„Met z'n vijven, en er gaat een percentage naar de organisatie waar we voor uitkomen. Maar eerlijk is eerlijk: ik heb een redelijke topbaan nu. Of ik Saxion ooit afmaak? Wie weet, ooit, ik zou het niet erg vinden. We gaan het zien. Ik ben gestopt omdat het onmogelijk te combineren was met gamen. Dit is een ones in a lifetime kans en je kunt het niet je hele leven doen. Cryn, mijn Duitse teamgenoot, is 28. En dat is al best wel oud... Maar de e-sport is erg aan het groeien. Dus liggen er ook kansen, voor later, als je te oud bent.”