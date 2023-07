Tom verkoopt kaarsen van de Grote Kerk in Enschede: 'De details zijn supergoed gelukt'

indebuurt.nlAls trotse Enschedeër wil jij jouw liefde voor de stad natuurlijk met iedereen delen. Dat kan met een tattoo van het stadslogo op je arm of – iets subtieler – met een kaars van de Grote Kerk in je huis. Tom ten Thije liet kaarsen in de vorm van de iconische toren maken. Nu verkoopt hij ze in acht verschillende kleuren in zijn bloemenzaak in Stokhorst.