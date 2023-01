Toos Benneker op 60-jarige leeftijd overleden: niets was sociaal gezicht in Oldenzaal te gek

Haar naam is voor eeuwig verbonden aan de kinderboerderij, zoals De Höfte nog altijd in de volksmond heet. Toos Benneker was het gezicht ervan. Wat deed ze er niet, niets was te veel. Vele activiteiten kwamen ook uit haar koker. Want behalve sociaal was Toos Benneker ook zeer creatief. Educatie, natuur en duurzaamheid vochten bij haar om voorrang.