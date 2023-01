Toptransfer Oosterwolde naar Fenerbahçe; ook geld naar FC Twente en Heracles

Werk van ernstig gehandicap­te Daniëlle uit Twente hangt tijdelijk op de plek van wereldbe­roemd ‘Meisje met de parel’ in Maurits­huis

VASSE/ALMELO - Het is misschien wel haar grootste prestatie in haar carrière als kunstenares. Want ondanks haar enorme fysieke beperkingen blijft Daniëlle Oude Luttikhuis verbazingwekkende dingen doen. Ditmaal is een schilderij van haar geselecteerd door topmuseum Het Mauritshuis in Den Haag, waar het komende maand te zien zal zijn. „Ik was helemaal verbaasd.”

