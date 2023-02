Tosti frikandel speciaal en meer bijzondere tosti's in Enschedese lunchrooms

Tweehon­derd kilometer buffelen voor een speelgoed­bus in Almelo: te voet en in de rolstoel retourtje Limburg

ALMELO - Tweehonderd kilometer wandelen in nog geen vijf dagen. Dat is wat Adrian Oostlander en Joost Konijnenbelt eind deze maand gaan doen. Ze willen geld inzamelen voor de Speelgoedbank Twente. Bijzonder: Konijnenbelt zit in een rolstoel.

