Tot de laatste druppel: hoe je water optimaal benut

Vele druppels, vele liters

Begin met kleine stapjes. Een minuut korter douchen bespaart per week zo’n 40 liter water per persoon. Gebruik vooral de kleine doorspoelknop van de wc om kleine boodschappen weg te spoelen. Draai de kraan dicht bij het tandenpoetsen en repareer (of vervang) die lekkende kraan. Een kraan die tien druppels per minuut verliest, kost 14.400 druppels per dag, ruim 5 liter. Dat is op jaarbasis 2000 liter. Gaat het om een dun straaltje, kost dat al snel 16 liter per uur, 384 liter per dag.