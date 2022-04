Touringcar met schoolkinderen uit Enschede botst met snorfiets, twee gewonden naar ziekenhuis

Rond acht uur ging het mis ter hoogte van de Winterweg. De touringcar kwam in botsing met de snorfiets, die volgens Erwin Brookhuis van het Oldenzaalse busbedrijf ineens de busbaan overstak. „Misschien was ie verblind door de zon? Ik weet het niet.” De snorfiets kwam tientallen meters verderop terecht. De sporen hiervan zijn zichtbaar op het wegdek. De touringcar liep hierbij grote schade op aan de voorzijde.

Twintig tot dertig kinderen

In de bus zaten zo’n twintig tot dertig kinderen die naar verschillende scholen voor speciaal onderwijs gaan. Brookhuis verzorgt die dagelijkse ritten al jaren. Naast een chauffeur is er ook steevast een begeleider bij, ook vandaag, om de kinderen erop te wijzen dat ze hun gordel om doen en niet door de bus gaan rennen. „Dat ontlast de chauffeur enorm”, zegt Brookhuis. „Dat is best een zware taak, onderschat dat niet.”