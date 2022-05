Trainer Paul Krabbe (65) staat al vele jaren langs de lijn en heeft er nog geen genoeg van: ‘Ik kan heel slecht thuiszitten’

In 1984 begon de in Losser geboren Krabbe als trainer bij SC Enschede. Quick’20, grote successen bij HSC’21, FC Zwolle, weer SC Enschede, Stevo, opnieuw SC Enschede, HSC’21, FC Emmen, toch weer HSC’21, SVZW, nog een keer SC Enschede en Victoria’28 volgden. In 2019 begon hij bovendien aan nog een nieuw avontuur bij FC Suryoye-Mediterraneo. Krabbe verwachtte toen niet dat hij er drie jaar later nog zou zitten. „Absoluut niet zelfs. Ik wilde één, misschien twee mooie seizoenen neerzetten, maar we hebben nog geen seizoen afgemaakt. Bovendien bevalt het me nog heel goed. Ik kan niet thuis zitten, daar word ik ziek van. Soms denk ik wel eens dat het mooi is geweest, maar het trainer zijn zit gewoon in mij. Dat vind ik machtig mooi. Tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook dat het moment van stoppen een keer komt.”