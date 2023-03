Trainer Ron Jans: ‘FC Twente kan naar het niveau van AZ, maar dat kost tijd en je hebt goede mensen nodig’

Exitpoll BBB knalt naar zeventien zetels in Overijssel, CDA en Forum voor Democratie leveren fors in

BoerBurgerBeweging is de grote winnaar van de verkiezingen in Overijssel. Volgens de exitpoll van de NOS komt de partij in een klap met 17 zetels in Provinciale Staten. Bijna alle andere partijen verloren, maar het CDA is de grootste verliezer.