Trap er niet in: deze grapjassen in Twente proberen ons vandaag beet te nemen

Ook in hoger beroep 17 jaar cel geëist voor moord op Shadi Saker (25) uit Enschede

ZWOLLE - Dennis B. (44) uit Enschede zegt onder druk van zijn ex-vriendin de moord op Shadi Saker te hebben gepleegd. Woensdag hoorde B. in hoger beroep opnieuw 17 jaar cel eisen. Dat is gelijk aan de gevangenisstraf die de rechtbank in Almelo in 2019 aan hem oplegde.

30 maart