Tropisch weer komt richting Twente: zaterdag 35 graden

De hitte waar Spanje momenteel mee te maken heeft, breidt zich deze week geleidelijk uit naar het westen van Europa. Zo kan het in de steden Cordoba en Zaragoza respectievelijk 43 en 44 graden worden. Later deze week draait de wind naar het zuiden, waardoor de hete lucht zich uitbreidt naar het westen van Europa en ook Nederland te maken krijgt met zomerse dan wel tropische temperaturen.

Buienradar verwacht dat de temperatuur woensdag en donderdag al wat stijgt: in Twente moet men rekening houden met een graad of 25. Vrijdag wordt mogelijk de eerste tropische dag van het jaar met 30 graden. ,Als dit vrijdag gebeurt, dan is de eerste tropische dag in De Bilt net als vorig jaar op 17 juni. Overigens bleef het vorig jaar bij die ene officiële tropische dag”, zegt weerman Rico Schröder van Weeronline.