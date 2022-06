Tropische warm in Twente? Buitenbad Aquadrome blijft ‘gewoon’ dicht: ‘Opstartkosten te hoog’

andere baden beperkt openENSCHEDE - De thermometer kruipt de komende dagen in Twente richting de 30 graden, een mooi moment om eens lekker af te koelen. Bij het grootste buitenbad van Enschede gaat dat niet gebeuren, Aquadrome houdt de buitenlocatie dicht: het gas is te duur.

Twente zoekt dit weekend massaal de zon én de verkoeling op, maar niet overal wordt het een zwemfeest. Vanwege de gestegen energiekosten besloot Sportaal om het buitenbad van zwembad Aquadrome in Enschede dicht te houden in de maanden mei en juni.

De goede weersvoorspellingen van deze week brachten daar geen verandering in. „Het is een combinatie van factoren”, zegt Riëtte Kromdijk van Sportaal. „De opstartkosten zijn hoog, het blijft maar een paar dagen mooi weer, de interesse in juni is vaak beperkt en het kost extra inzet aan personeel.”

Twentebad beperkt open

Op andere plekken in deze regio zijn buitenbaden wel gewoon geopend, al zijn de openingstijden vaak beperkt. Zo kun je bij Twentebad in Hengelo op vrijdag alleen terecht tussen 08.00 en 14.00 uur en op zaterdag, de warmste dag, van 10.00 tot 16.30 uur. Dat komt door een krappe personele bezetting.

Volledig scherm Het buitenbad van Twentebad in Hengelo gaat wel deels open © Robin Hilberink

De Kuiperberg in Ootmarsum, De Mors in Delden, Het Sportpark Almelo en Het Ravijn openen op vergelijkbare tijden ook hun luiken tijdens deze tropische dagen. De grote buitenbaden over de grens in Duitsland zijn eveneens weer geöffnet, net als de recreatieplassen in deze regio.

‘Later beslissing over zomervakantie’

Het grootste buitenbad van Enschede lukt het desondanks niet om het badwater geopend te krijgen. „Het is gewoon een bedrijfseconomische keuze”, geeft Kromdijk aan. Met veertig tot vijftig procent hogere energiekosten moest het zwembad harde keuzes maken. Het buitenbad is zelfs niet gevuld met water, en de vraag is of dat deze zomer überhaupt nog gaat gebeuren.

Mogelijk blijft het buitenbad tijdens de zomervakantie eveneens dicht. „Dat wordt later beslist, kan nog alle kanten op. Maar mensen kunnen bij ons sowieso wel buiten terecht om lekker te spelen of te recreëren in de zon. En daarna een duik nemen in onze prachtige binnenbad.”