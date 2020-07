Tuckerville gaat vanwege corona toch niet door, festival verzet naar 2021

Volgens de organisatie is het onmogelijk om op het festivalterrein anderhalve meter tussen bezoekers te kunnen waarborgen. Ook het niet mogen meezingen - zoals ook geldt in de voetbalstadions - is een probleem op een evenement dat volledig om muziek draait.



“Het begeleiden van iedere bezoeker van en naar een individuele stoel waar men moet plaatsnemen gedurende de hele dag, het verbod op meezingen. Het is de combinatie van maatregelen die het onmogelijk maakt een Tuckerville te organiseren zoals de bezoekers dat gewend zijn. En waarbij we kunnen garanderen dat de gezondheid op geen enkele manier in het geding komt. Dat gaat nu even niet. Daarom is er met pijn in ons hart besloten om Tuckerville te verplaatsen naar 11 september 2021. ”