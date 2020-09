Tv-kijkers in Oost-Nederland verbazen zich over blunder in kaart van RTL Nieuws: ‘Serieus?’

Twente: spectacu­lai­re stijging aantal online vacatures in juli

31 augustus ENSCHEDE - Het aantal online vacatures voor banen in Twente is in juli tot 1936 gestegen, een spectaculaire stijging met 76 procent ten opzichte van juli. De afname in de vorige perioden is daarmee gekeerd. Landelijk bedroeg de stijging 19 procent.