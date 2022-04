Twaalf eendenkuikentjes en moedereend gered uit duiker door brandweer Enschede

Man (53) uit Hengelo mishandeld in buurt van landgoed Hof Espelo

ENSCHEDE - Een 53-jarige man uit Hengelo is dinsdag in de vroege ochtend mishandeld in de buurt van landgoed Hof Espelo. De politie kreeg omstreeks 07.00 uur een melding over een overval en spoedde zich naar de betreffende locatie.

19 april