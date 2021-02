Twee gewonden bij steekincident in supermarkt Enschede: verdachte voortvluchtig

VIDEO Jongeren­wer­kers in Twente maken rap en clip: #Nog ff volhouden!

10 februari ENSCHEDE - Jongeren hebben het zwaar nu de coronamaatregelen eindeloos lijken te duren. Jongerenwerkers in de drie grote Twentse steden merken dat de situatie ook hier heftig is voor jongeren. De welzijnsorganisaties Alifa in Enschede, Avedan in Almelo en Wijkracht in Hengelo hebben daarom samen een rap met een videoclip gemaakt om jongeren te stimuleren te zoeken naar wat wel kan.