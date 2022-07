Twee gewonden bij steekpartij na uit de hand gelopen ruzie in Glanerbrug

Volgens de politie is de steekpartij het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tussen twee mannen. Beide mannen raakten hierbij gewond en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Een van de twee mannen is door de politie meegenomen. Deze man had slechts een lichte verwonding aan de hand. De andere man is er erger aan toe en moet in het ziekenhuis blijven. Over de reden en verdere toedracht kan de politie nog niets zeggen.