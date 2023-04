Twee jaar zitten voor berouwvolle Hengelose drugsdealer Mark (23)

Softbal: Tex Town Tigers uitgeput maar voldaan na marathon­par­tij in eerste speelronde; geen zeven slagbeur­ten maar twaalf!

Tex Town Tigers is de competitie begonnen met een ware uitputtingsslag tegen Amsterdam Pirates. De tweede wedstrijd duurde maar liefst twaalf slagbeurten in plaatst van de gebruikelijke zeven. Uiteindelijk konden de armen van de Enschedese speelsters de lucht in. Na de 8-0 winst in de eerste ontmoeting werd de marathonpartij ook gewonnen: 9-8.