Twee jonge Twentenaren verlamd door lachgas

Het meest recente geval was van enkele weken geleden. Een jonge man kon zijn bed niet meer uit. Hij had minder kracht in zijn benen, een verdoofd gevoel in het onderlichaam tot aan de navel, verdoofde vingertoppen en tintelingen in zijn handen.



Volgens het ziekenhuis was de oorzaak veel te veel lachgas. Vlak voor opname bestond het gebruik uit dagelijks liefst honderd ballonnen, aldus MST. Het gevolg was een beschadiging van het ruggenmerg, de dwarslaesie dus. De andere patiënt lag vorig jaar in MST.