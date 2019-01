Twee mannen opgepakt in viervoudige moordzaak Enschede

video Waterlei­ding gesprongen in Enschede: weg verandert in ijsbaan

9:01 ENSCHEDE – Het is oppassen geblazen voor voetgangers en fietsers op de Molenstraat in Enschede. Vlakbij de kruising met de Wenninkgaarde is een waterleiding gesprongen. Het water heeft zich over tientallen meters verspreid. Het voetpad en de fietsstrook zijn door bevriezing veranderd in een ijsbaan.