Twee mannen overleden na ernstig ongeluk in Enschede

Emma won afstudeer­prijs met film over jongeren ‘Later bleek dat alle jongeren in de video een psychische aandoening hebben’

19 augustus Het hoger onderwijs staat op punt om weer (online) los te barsten. Oud-student Emma Hoogenraad (25) blikt terug op haar laatste studiewapenfeit. Zij won vorig jaar met haar film over stigma’s in de GGZ de Saxion Afstudeerprijs. Het was de eerste keer dat er drie vrouwelijke studenten in de finale stonden. Hoe is het nu met Emma?