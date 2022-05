Twee ongelukken vlak na elkaar op Hengelosestraat in Enschede, scooterrijder gewond

UPDATE | MET VIDEO Politie valt flatgebouw binnen in Glanerbrug wegens dreigende situatie

GLANERBRUG - De politie was dinsdagavond met meerdere eenheden ter plaatse bij een flat aan de Fridtjof Nansenstraat in Glanerbrug. Eén persoon is uit de flat gehaald overgedragen aan het zorgkader.

26 april