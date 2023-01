Twee versleten heupen? Twentse patiënte kreeg beide protheses in één keer

Nieuw jaar, nieuwe start voor Tubbergse cafetaria na verwoesten­de brand: ‘Het was een grote puinhoop’

TUBBERGEN – Het jaar 2022 begon voor Shun Yang en Xiu Mei–Lin met de grootst denkbare rampspoed. In de ochtend van 1 februari legde een uitslaande brand hun zaak en bovenwoning volledig in de as. Maar cafetaria Theresa herrees als een feniks uit de as en heropent op 1 januari 2023 de deuren.

