Twee weken lang scheren militaire vrachtvliegtuigen heel laag over Twente

Politie sprak overdag nog met de huurder die zijn apparte­ment in Hengelo opblies: ‘Hij leek in orde’

De politie is de dag voor de verwoestende explosie en flatbrand in Hengelo gealarmeerd over de huurder die enkele uren later zijn appartement opblies. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie Twente. Bij de gasexplosie met uitslaande brand tot gevolg zijn deze huurder en zijn bovenbuurvrouw zwaargewond geraakt. Hoe kon dat ondanks de melding vooraf toch gebeuren?