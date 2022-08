Twente Boven: Universiteit Twente in de vakantie

MET VIDEOENSCHEDE - Het is hoog zomer in Nederland. Zeker deze week stijgen de temperaturen naar tropische waarden. En als het hoog zomer is, dan is het rustig op de universiteiten. Ook op de campus van de Universiteit Twente valt deze dagen bijzonder weinig te beleven.

Geen drommen studenten die zich over het terrein voortbewegen, geen afgeladen bussen en wie zijn fiets wil parkeren bij de UT heeft zo een plek gevonden. Het is tekenend voor de serene rust die er in de zomermaanden heerst. Het contrast met de wintermaanden is enorm. In aantallen mensen en zeker ook in de temperaturen.

Wie toch nog op de campus is, maakt er het beste van. Een zwembad biedt verkoeling, een ligstoel verraadt dat iemand heerlijk van de zon heeft genoten. Op de voetbalvelden wordt training aan de jongste jeugd gegeven. Maar de overige sportvelden dan? Die zijn net zo leeg als de meeste campusgebouwen.

De meeste, want bouwvakkers - eentje in korte broek, dat wel - zijn eigenlijk de enigen die in de zomer hard doorwerken op en aan de Universiteit Twente. Met een hoogwerker schuiven ze langs grote raampartijen langzaam omhoog naar het dak. Door de reflectie in de ramen is de man die binnen aan het werk is nauwelijks zichtbaar.

Het nieuwe academische jaar laat nog even op zich wachten. Pas op maandag 5 september is de officiële aftrap. Tot die tijd zal het aantal studenten dat zich naar de campus begeeft langzaam toenemen en zullen de bouwvakkers een flink eind zijn opgeschoten. En, als de droogte nog lang aanhoudt, dan is het Torentje van Drienerlo volledig zichtbaar. Met een beetje fantasie, dan.

Volledig scherm © Wouter Borre