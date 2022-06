Twente jaagt op miljoenen voor opbouw eigen Europese chipindustrie

Hartpa­tiënt sneller uit Thoraxcen­trum van MST dankzij innovatie

ENSCHEDE - Het Thoraxcentrum in ziekenhuis MST kan de opnameduur van een hartpatiënt met een delier met de helft van de tijd inkorten. In plaats van drie dagen, blijft de patiënt anderhalve dag in het ziekenhuis.

