Twente-supporters worden ‘als vee in een trein gepropt’ en een oplossing lijkt ver weg

De klapstoel Droom Oldenzaal­se stadsprins Bas Hulsink komt eerder uit dan verwacht: ‘Ik dacht: O God, nu is het voor het echie’

OLDENZAAL - Hij had wel het gevoel dat het er ooit eens van zou komen, maar dat hij dit jaar al vooropgaat in de polonaise is een droom die eerder uitkomt dan verwacht. Bas Hulsink (48) is een carnavalsvierder in hart en nieren. Maar ook een gezinsman, ondernemer en een man die droomt, durft en doet.

16:09