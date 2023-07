Twente volop in gesprek of eigen fans nog wel veilig naar Zweden kunnen

Update Noodbevel in Hengelo niet verlengd, Zweedse fans maakten er woensdag gezellige avond van

Caféhouders in Hengelo hebben een gezellige avond met Zweedse voetbalsupporters achter de rug. Waar het woensdagavond in het centrum van Enschede onrustig was, daar genoten de fans van Hammarby IF op de terrassen in Hengelo van een relaxte avond. Kroegeigenaren zagen hun kas flink gespekt worden.