Twente wordt gerangschikt, met streken als Friesland, Groningen en Limburg, onder de ‘vocale periferie’

Vertrekt Phenix na 75 jaar naar andere plek? ‘Doen we niks, dan is het na een laatste feest einde oefening’

Een club genaamd Phenix die is uitgevoetbald: het is ondenkbaar aan de Zuid Esmarkerrondweg. Toch viel het woord opheffing tijdens een ledenvergadering over de verhuizing van verenigingen in Enschede. Maar het hechte Phenix wil niets weten van een zelfgekozen einde. En dus stort de club zich op een vertrek naar Schreurserve. „Onze eigenheid behouden, dat is het doel.”