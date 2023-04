Twentehoes, het centrum voor de Twentse taal, op sterven na dood: bestuursleden stappen op

Ludmilla geeft 24 levend verbrande vrouwen een gezicht: ‘Enige wat ik nog voor hen kan doen’

Vier jaar werkte Ludmilla van der Spoel in stilte aan het grootste project uit haar kunstenaarsleven: 22 beelden voor de vrouwen die vierhonderd jaar geleden in het Groningse Westerwold levend werden verbrand. Dit weekend verlieten ze haar atelier voor een grote expositie op de plek waar het drama zich voltrok. „Beelden maken: dat is het enige wat ik nog voor hen kan doen.”