Twentse activisten lang vastgehouden, maar zonder bekeuring naar huis

ENSCHEDE/DEN HAAG - De veertien Twentse klimaatactivisten van Extinction Rebellion die zaterdagmiddag in Den Haag werden opgepakt bij de bezetting van snelweg A12, zijn tot laat in de avond vastgehouden. De eerst mochten volgen Ico Jongerden (64) uit Almelo na negen uur naar huis en de laatste drie, onder wie Jongerden zelf, pas om elf uur. „Ik was om twee uur ’s nachts weer thuis.”

Zonder bekeuring, dat dan weer wel. Er werden zaterdag honderden klimaatactivisten aangehouden. De bezetting van de Utrechtse Baan, een druk stuk snelweg bij het centrum van Den Haag, begon om twaalf uur. Na ruim een uur greep de politie in. Wie weigerde te vertrekken, werd opgepakt.

Naar sporthal

Zo werden naar schatting 400 tot 450 van de meer dan 1000 activisten in bussen naar een sporthal gebracht. Daar werden ze tot in de avond vastgehouden. Veel van de demonstranten hadden bewust geen identificatiebewijs bij zich. Ook elf van de veertien Twentse activisten hadden hun ID-kaart of rijbewijs thuisgelaten. „Ze hadden ons om die reden drie dagen kunnen vasthouden, maar het waren er te veel die geen papieren bij zich hadden. Het was te massaal”, zegt Jongerden.

In de cel gezet

Zelf werd hij in de loop van de avond nog in de cel gezet. „Ik maakte bezwaar tegen het feit dat er niets te eten was. Velen hadden honger en ook arrestanten hebben recht op eten. De manier waarop ik dat uitte, beviel die agenten kennelijk niet, dus ik werd meegenomen en in de cel gezet.”

Na elven mochten de laatsen weg en werd de terugreis naar Twente aanvaard. Jongerden: „Ze hebben van de actievoerders zonder papieren alleen een foto gemaakt, dat was het. Voor zover ik weet, heeft ook geen van de actievoerders die zich wél hebben geïdentificeerd een bekeuring gehad. Of die wordt nog nagestuurd, dat zou kunnen.” Het was het allemaal wel waard, vindt Jongerden. „We hebben ons punt tegen de fossiele uitstoot wel gemaakt.”

Volledig scherm Ico Jongerden, klimaatactivist te Almelo. © Rikkert Harink